خبير امني: ميسان كادت تكون خارج السيطرة لولا عمليات فرض القانون

2022/02/07 | 13:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد الخبير الامني سرمد البياتي، اليوم الاثنين، ان محافظة ميسان كادت ان تكون خارج السيطرة لولا عمليات فرض القانون.وقال البياتي في تصريح لوكالة ايرث نيوز ان “قوات امنية كبيرة ذهبت الى محافظة ميسان التي كادت ان تكون ليست خارج السيطرة انما الخروقات فيها كبيرة جدا”، مستدركا ان “المحافظة شهدت اندفاع قوات عسكرية […]

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