القضاء العراقي يبحث عن قتلة القاضي الساعدي ويقدم

2022/02/07 | 13:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الاثنين، عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن جريمة اغتيال القاضي أحمد فيصل خصاف الساعدي.

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