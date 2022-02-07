كوجر: الخيار المطروح الآن هو تأجيل جلسة البرلمان

2022/02/07 | 13:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد النائب عن الحزب الاسلامي الكردستاني، جمال كوجر، اليوم الاثنين، ان الخيار المطروح الآن هو تأجيل جلسة البرلمان.وقال كوجر لـ”الايام نيوز” إن “الخيار المطروح الآن هو تأجيل الجلسة الى يوم غد”.وأضاف انه “واذا لم تستطع القوى السياسية التوافق فهذا الأمر سيدخل البلاد بمرحلة الفراغ الدستوري”.

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