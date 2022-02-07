الحشد الشعبي: الاصوات المشككة تبعث رسائل طمأنة لداعش

2022/02/07 | 13:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الاثنين، أن الاصوات التي تشكك بالحشد تبعث رسائل طمانة لتنظيم “داعش” الاجرامي للعودة مرة اخرى.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، ان “الحشد الشعبي قوةعسكرية منضبطة لاتتدخل في الشؤون السياسية والانبار منطقة هشة امنيا وتحتاج الى قوة للدفاع عنها وهي جزء من العراق ووجود الحشد فيها وانتقاله […]

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