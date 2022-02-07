2022/02/07 | 13:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غداً..وزيرا الزراعة والتجارة في استضافة البرلمان يتبع..

ظهرت المقالة غداً..



وزيرا الزراعة والتجارة في استضافة البرلمان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غداً.. وزيرا الزراعة والتجارة في استضافة البرلمان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غداً.. وزيرا الزراعة والتجارة في استضافة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).