الحلبوسي: البرلمان يستضيف يوم غد وزيري الزراعة والتجارة

2022/02/07 | 13:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، ان البرلمان يستضيف يوم غد وزيري الزراعة والتجارة.

وقال الحلبوسي، بحسب بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "البرلمان سيستضيف يوم غد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، ووزير التجارة علاء الجبوري لعقد جلسة تداولية برئاسة نائب الرئيس".

واضاف ان "الاستضافة تهدف لمناقشة عدد من المواضيع تخص الواقع الزراعي بالقاعة الدستورية في الساعة العاشرة صباحاً".

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