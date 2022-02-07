في أمريكا.. إنقاذ 18 شخصاً من طبقة من الجليد العائم انفصلت عن اليابسة

2022/02/07 | 13:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن خفر السواحل الأمريكي الأحد عن إنقاذ 18 شخصًا من طوف جليدي انفصل عن اليابسة بالقرب من جزيرة "كاتاوبا" في بحيرة "إيري".

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