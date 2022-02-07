المعموري: التيار الصدري سحب تأييده من زيباري

2022/02/07 | 13:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف عضو الاطار التنسيقي جبار المعموري، الاثنين، عن قيام التيار الصدري بسحب تأييده من مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري.وقال المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قرار المحكمة الاتحادية حيال ايقاف ترشيح هوشيار زيباري اخذ بالحسبان قرار مجلس النواب باقالته من منصبه قبل سنوات ووجود قضايا مرفوعة بحقه لم تحسم حتى الان “.[…]

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