البرلمان يستضيف وزيرين غدا ويعقد اجتماعا بشأن اللجان النيابية

2022/02/07 | 13:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر مجلس النواب، الاثنين، استضافة وزيري الزراعة محمد كريم والتجارة علاء الجبوري لمناقشة الواقع الزراعي في العراق، فيما خول النائب الأول حاكم الزاملي بعقد اجتماع مع النواب للتشاور بشأن توزيع اللجان النيابية.وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في كلمته خلال الجلسة التداولية، إن “يوم غد سيتم استضافة وزير الزراعة ووزير التجارة لعقد […]

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