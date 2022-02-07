سياسي: انتشار الحشد الشعبي هو لحماية بغداد ومناطق الأنبار

2022/02/07 | 13:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ نينوى..أكد المحلل السياسي محمد جمال، الاثنين، أن انتشار الحشد الشعبي بأي مكان أمر طبيعي جدا باعتباره القوة الضاربة التي واجهت الإرهاب.وقال جمال في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “بعد الأحداث الأخيرة في سوريا والأنباء التي تتحدث عن دخول عناصر من داعش الإرهابي وفرارهم من السجون وانتشارهم بصحراء الأنبار، فانتشار الحشد الشعبي مهم في هذه […]

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