2022/02/07 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحج: تفويج مايقارب 100 الف معتمر الى الديار المقدسة

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