دولة القانون توجه طلبا للصدر بابعاد 70 نائبا سنيا وكرديا من تحالفه .. هذه التفاصيل

2022/02/07 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وجهت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاثنين، رسالة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فيما اشارت إلى ان إبعاد طرف على حساب طرف اخر لا يصب بمصلحة العملية السياسية.

ودعت نصيف خلال تصريح خاص ل (بغداد اليوم) زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى "ابعاد 35 نائب سني و 35 نائب كردي ليتم اضافتهم لنواب دولة القانون الذين يرغب او يريد الصدر بإبعادهم عن المشهد الحكومي، ومطالبته لهم بأن يكونوا معارضة".

وأضافت ان "ابعاد طرف على حساب طرف اخر لا يصب بمصلحة العملية السياسية ولهذا فنحن على استعداد في دولة القانون على الاقل ان نكون معارضين".

وتابعت نصيف: "على الصدر اذا كان يريد معارضة بناءة فليبعد 70 نائبا من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة يكون 35 نائبا سنيا و 35 نائبا كرديا يضاف لهم نواب دولة القانون ال35 حينها ممكن ان يكون عدد النواب 105نائب ليستطيع النواب المعارضين القيام بدورهم الرقابي رغم عدم توفر قوانين نيابية تحمي الكتل المعارضة وتعطيها حصانة في الرقابة لكون العملية السياسية اعتادت على الشراكة".

وأشارت نصيف الى ان "قانون مجلس النواب والنظام فيه يجب ان يتم تعديلهما بما يمكننا من اداء الدور الرقابي والا غير ذلك فلا إصلاح من ابعاد طرف واحد"، مبينة ان "خيار المقاطعة السياسية موجود وكل الخيارات مطروحة امام الإطار التنسيقي ودولة القانون".

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