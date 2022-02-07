خلال استقباله الاعرجي .. الزاملي : حوادث الاغتيالات واستهداف القضاة تتطلب وجود قيادات امنية شجاعة

2022/02/07 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا /استقبل النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي اليوم مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي .واكد الزاملي خلال اللقاء حول الوضع الامني لبعض المحافظات واستهداف القضاة واستمرار موجة الاغتيالات / حسب بيان لمكتبه/:" ان مثل هكذا احداث تتطلب وجود قيادات شجاعة قادرة على محاسبة المقصرين و فرض سلطة القانون ، والتعامل مع الحوادث والجرائم بشكل قانوني والإسراع في محاسبة اي جهة تحاول زعزعة الامن المجتمعي وترويع العوائل الآمنة.وطالب الحكومة والجهات المعنية بوجوب تعزيز امن الجهاز القضائي الذي يعد النواة الاساسية لحفظ القانون وحماية المدنيين .وشدد الزاملي على ضرورة التركيز على تأمين الحدود العراقية وبخاصة مع الجارة سوريا وزيادة الطلعات الجوية لضرب خلايا داعش وملاحقتهم والتفعيل اللازم للجهد الاستخباري والتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني , مبينا ان تأمين الحدود وضبط المنافذ سينعكس ايجابا على تعزيز الواقع الامني والحد من الارهاب والمخدرات وتهريب السلع غير القانونية وغيرها./انتهى3

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