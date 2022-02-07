الهند تمنع دخول المحجبات الى الجامعات والمدارس

2022/02/07 | 13:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذا القرار يأتي ضرورة إبعاد الدين عن التعليم.

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