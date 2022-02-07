محادثات فيينا تستأنف غدا.. وإيران تحدد

2022/02/07 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت إيران، الاثنين، أن رفع العقوبات الأميركية هو خط طهران الأحمر في المحادثات مع القوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية.

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