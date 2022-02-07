2022/02/07 | 14:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني هدايت طاهر، الاثنين، عن قيام نائب برفع دعوى قضائية ضد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري تتعلق بتعيين زوجته الثانية وشقيقاتها بدرجات رفيعة في وزارة الخارجية.وقال طاهر في حوار تابعته /المعلومة/ ان ” احد النواب رفع دعوى ضد زيباري بسبب تعيين زوجته الثانية وشقيقاتها وبناته في وزارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الأمر الولائي.. هل ستقصي “الزوجة الثانية” زيباري من رئاسة الجمهورية؟) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الأمر الولائي.. هل ستقصي “الزوجة الثانية” زيباري من رئاسة الجمهورية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).