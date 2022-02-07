نائب يطالب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق بلدية النجف.. والسبب؟

2022/02/07 | 14:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب عضو مجلس النواب هادي السلامي اليوم الاثنين، باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق مديرية بلدية النجف، وذلك لامتناعها عن اداء واجب قانوني.وقال السلامي في وثيقة حصلت عليها وكالة ايرث نيوز، انه “سبق وان تمت مفاتحة مديرية بلدية النجف بموجب الكتاب المرقم ٢٨ في ۲۰۲۲/۱/۱۰ حيث تم تسليم الكتاب بتاريخ ۲۰۲۲/۱/۱۱ وبالرغم من […]

ظهرت المقالة نائب يطالب باتخاذ الاجراءات القانونية بحق بلدية النجف..



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