اللجنة المركزية الأولى لتعويض المُتضرّرين تُصدر وجبة جديدة من المشمولين بقانون التعويضات

2022/02/07 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت اللجنة المركزية الأولى لتعويض المتضررين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، وجبة جديدة من أسماء المواطنين الذين صدرت بحقهم (قرارات صحيحة وأضابير مُعادة)، بموجب القانون رقم (20 لسنة 2009) المعدل.وذكر بيان للامانة العامة تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “لغرض الاطلاع على قوائم الأسماء، الدخول على قناة التلغرام التابعة إلى الأمانة […]

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