انفوغرافيك.. زيادة أسعار السلع الغذائية حول العالم لارتفاع ثمن الزيوت النباتية

2022/02/07 | 16:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 135.7 نقطة في يناير/ كانون الثاني 2022، بزيادة قدرها 1.5 نقطة، أي 1.1% عما كان عليه في نهاية 2021.وترتبط الزيادة بالعوائق من ناحية إمدادات الزيوت النباتية.

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