وزير الزراعة التركي يقدم 5 مقترحات لتحفيز المزارعين بدول منظمة الفاو

2022/02/07 | 16:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملااقترح وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكديميرلي، اليوم الاثنين، 5 أهداف لتشجيع الفلاحين وزيادة انتاجيتهم في الدول المنضوية بمنظمة الأغذية والزراعة.وأوضح باكديميرلي في كلمته خلال في مؤتمر منظمة الزراعة والأغذية الإقليمي للشرق الأدنى وشمال افريقيا الذي يعقد في بغداد وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "هناك 5 اهداف لمضاعفة الحوافز للمزارعين، تتضمن المشتريات والتوريدات، والتدخل بتوفير المشتريات للمزارعين كي لا يتحمل المزارع الخسارة، اضافة الى مضاعفة القروض المدعومة للفلاحين والمزارعين". وأضاف، أن "من بين الأهداف أيضا، الزراعة التعاقدية، والتي تعني التعاقد مع المزارعين"، مؤكدا أهمية "تطبيق هذا النوع لزيادة الثقة لدى المزارعين".وأشار إلى أن "التأمين الزراعي هو احد اهداف تحفيز المزارعين"، مبينا أنه "يعد من افضل الامثلة الناجحة في العالم، وقد يكون الافضل في اوربا".وأشار إلى أن "التأمين الزراعي لا ينحصر بضمان المردود فقط، بل يعمل الضمان على تسديد المبالغ للمزارعين في حال لم يتمكنوا من بيع محصولهم".ولفت الوزير التركي إلى "وجود منصة تجمع المزارعين والمسوقين في تركيا لتخفيف الحمل عنهم، فضلا عن وجود تطبيقات كثيرة للثروة الحيوانية". بدوره دعا رئيس دورة المؤتمر وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي نظيره التركي الى "تقديم هذه الأهداف بشكل مكتوب الى المؤتمر من اجل تبنيها والعمل عليها".يذكر أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي افتتح صباح اليوم أعمال المؤتمر الإقليمي الذي يقام بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) وبمشاركة 30 دولة.

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