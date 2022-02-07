2022/02/07 | 16:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / سمير داود حنوش ..هناك مثل شعبي عراقي يقول (من خلصت الزفة جتّي الرعنة تهلهل).دائماً في أحداث العراق المتراكمة والمتوالية التي تحدث في هذا البلد من أعمال قتل وتفجير وإغتيالات وإختطاف لاتنتهي خواتيمها إلا بنهاية واحدة وهي تشكيل لجان تحقيقية ومعاقبة من تعتقده السلطة الحاكمة أنه مقصّر في هذه الجرائم.مشاهدنا المأساوية […]

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