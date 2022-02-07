2022/02/07 | 16:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد الاتحاد العراقي بكرة اليد، اجتماعاً اليوم الاثنين، لمناقشة المرحلة المقبلة ما بعد نهائيات آسيا.وذكر الاتحاد في بيان تلقته “إيرث نيوز” إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد عقد اجتماعا في مقر الاتحاد داخل مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية برئاسة محمد هاشم الأعرجي وذلك لمناقشة عدد من القضايا”.واوضح ان “الاجتماع تطرق الى النتائج […]

ظهرت المقالة بعد الانجاز الآسيوي..



اتحاد اليد يعقد اجتماعاً ويتخذ جملة من القرارات أولاً على ايرث نيوز.

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