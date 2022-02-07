2022/02/07 | 16:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UcqL6rSlLdI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد الجلسة تحولت الى جلسة تداولية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في بغداد الجلسة تحولت الى جلسة تداولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).