الكمارك تضبط سيارات مقود ايمن ودراجات مخالفة في ام قصر

2022/02/07 | 16:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاثنين، ضبط سيارات مقود ايمن ودراجات مخالفة في ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان، ان”كادر مركز كمرك ام قصر الشمالي تمكن من ضبط ( ٢) حاوية تحتوي على( ٤ ) سيارات مقود ايمن و دراجات مستعملة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد وقانون الكمارك النافذ”.واضافت، ان”العملية تمت بالتعاون مع […]

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