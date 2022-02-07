البيشمركة تشدد على العمل المشترك مع الجيش العراقي لمواجهة داعش

2022/02/07 | 16:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شددت وزارة البيشمركة، اليوم الاثنين، على العمل المشترك مع الجيش العراقي لمواجهة داعش، مشيرة الى حل الاشكالات الإدارية والفنية بين الجانبين.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة البيشمركة، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، أن “سربست لزكين وكيل وزارة البيشمركة، استقبل اليوم، جبار ثجيل مطلك الحيدري، أمين عام وزارة الدفاع العراقية، وقيس محمد العامري مدير […]

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