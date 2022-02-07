عصر عدم الاستقرار القادم في أمريكا - هاشم نعمة

2022/02/07 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاشم_نعمة ترجمة: هاشم نعمة لماذا يمكن أن تصبح قريبا الأزمات الدستورية والعنف السياسي هي القاعدة عندما أدى جو بايدن اليمين الدستورية كرئيس قبل عام، تنفس الكثير من الأميركيين الصعداء.



وكان الرئيس دونالد ترامب قد حاول سرقة الانتخابات، لكنه فشل.



وكان التمرد العنيف الذي حرض عليه في 6 يناير/كانون الثاني 2021 قد هز النظام الديمقراطي في الولايات المتحدة حتى النخاع، لكنه تركه واقفا في النهاية.



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