لن أرسلَ إبني الى المدرسة - جميلة شحادة

2022/02/07 | 17:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جميلة_شحادة لقد وُجدت فكرة "المدرسة" منذ آلاف السنين، الا أنه في عام 1369ميلادي تحوّلت فكرة وجود المدرسة من مجرد فكرة، الى تطبيق عملي.



حيث أنشئت في هذا العام أول مدرسة، وكان هدفها وضع الأولاد ذوي التصرفات السيئة فيها، كشكل من أشكال العقاب، وتعيين شخص راشد يقوم بمراقبتهم.



أي أن الهدف من إنشائها لم يكن تعليم الأطفال أو الأفراد المهتمين بالعلم والمعرفة.



غير أن وجود أفراد يثيرهم الفضول للمعرفة، ويعتبرون التعليم ك ......





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