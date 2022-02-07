اليونسيف تطلق مشروعاً لتحسين يخص البصرة

2022/02/07 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، اليوم الاثنين، مشروعاً لتحسين جودة المياه في محافظة البصرة.

وقال إعلام المنظمة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الاتحاد الأوروبي واليونيسف اطلقا وبالتعاون مع شركة إيني، مشروعًا لتحسين جودة المياه بالشراكة مع محافظة البصرة.



سيستفيد 850،000 شخص في مدينة البصرة من المشروع، بما في ذلك أكثر من 160،000 طفل كمستفيدين مباشرين".

فيما قالت نائبة ممثل اليونيسف في العراق في حفل الإطلاق باولا بولانسيا بحسب البيان ان "هذا المشروع يضمن توفير مياه شرب آمنة ومستدامة للسكان المعرضين للخطر في مدينة البصرة".

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