انتحار فتاة شنقا في ديالى

2022/02/07 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اقدمت فتاة على الانتحار بشنق نفسها ، في قضاء خانقين بمحافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان فتاة في السابعة عشرة من العمر ، انتحرت شنقا بواسطة حبل داخل منزلها بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة ".واضاف :" ان الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث لكشف دوافعه "./انتهى

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