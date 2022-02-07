مصرف الرافدين يصدر توضيحاً عن وجود ٨٠ الف متقاعد يتسلمون رواتبهم في القاهرة

2022/02/07 | 17:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اصدر مصرف الرافدين، توضيحاً عن وجود ٨٠ الف متقاعد يتسلمون رواتبهم في القاهرة .وأوضح المصرف في بيان:" ان ما تم تناقله بوجود هكذا رقم للمتقاعدين هي معلومات غير دقيقة وغير صحيحة"، مشيراً إلى" ان المصرف لا علاقة له ولن يتدخل بامور خارج سياق عمله في ما يتعلق بالمتقاعدين".وأشار إلى:" توقف التعاملات البنكية لفرع الرافدين في القاهرة بسبب سحب الرخصة بموجب قانون البنك المركزي المصري".وبين:" ان البنك المركزي المصري طالب بزيادة رأسمال فرع الرافدين في القاهرة الى ١٥٠ مليون دولار مقابل افتتاحه"، مشيراً إلى" ان الإدارة العامة للمصرف تدرس المقترح المصري مع الجهات المعنية للموافقة عليه او رفضه"./انتهى7

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