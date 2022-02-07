دبي تفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية

2022/02/07 | 17:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إمارة دبي، الاثنين، أنها ستفرض غرامة على استخدام الأكياس البلاستيكية، بهدف حظر استخدامها تماما خلال عامين، بسبب أضرارها البيئية.

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