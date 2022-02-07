لهذا السبب.. شاب يقتل

2022/02/07 | 17:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين،

القبض على ثلاثة متهمين اقدموا على قتل

امرأة وسرقة مبلغ مالي قدره ٨٧ مليون

عراقي من دارها.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "التحقيقات الاولية كشف

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