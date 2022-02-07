البرلمان يناقش قضايا تشريعية ورقابية في جلسته التداولية

2022/02/07 | 17:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقد مجلس النواب اليوم الاثنين، جلسة تداولية برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 58 نائبا، فيما ناقش عدد من القضايا التشريعية والرقابية والتنظيمية .وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “في مستهل الجلسة أدى عادل حاشوش الركابي اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب”.واضاف البيان ان “الحلبوسي اكد ان المجلس سيشرع […]

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