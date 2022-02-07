اتحاد اليد يصدر جملة من القرارات التي تخص الاستحقاقات المقبلة

2022/02/07 | 17:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أصدر الاتحاد العراقي بكرة اليد، اليوم الاثنين، جملة من القرارات الخاصة بالمسابقات والاستحقاقات المقبلة.وذكر الاتحاد في بيان تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد عقد اجتماعا في مقر الاتحاد داخل مبنى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية برئاسة محمد هاشم الأعرجي وذلك لمناقشة عدد من القضايا”.واضاف ان “الاجتماع تطرق الى […]

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