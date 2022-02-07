2022/02/07 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت منظمة حقوقية عراقية، عن أرقام صادمة حيال ظاهرة الاتجار بالبشر التي تُسجّل تنامياً في البلاد مع اتساع رقعة الفقر والبطالة وتصاعد الجريمة المنظمة.

وبحسب منظمة المصير، المعنية بحقوق الانسان، فقد سجلت 300 حالة اتجار بالبشر خلال العام المنصرم.

وأكدت رئيسة المنظمة ايمان السيلاوي، تعرض جميع الأعمار للاتجار سواء كانوا أطفالا أو نساء أو شباباً، لكنها اشارت الى تسجيل زيادة في تورط النساء بهذا النوع من الجرائم، وتحديدا المتاجرة بالفتيات والأعضاء البشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احصائية صادمة: العراق يسجل 300 حالة اتجار بالبشر خلال العام الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احصائية صادمة: العراق يسجل 300 حالة اتجار بالبشر خلال العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).