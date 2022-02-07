تقلب أسعار النفط وسط تركيز السوق على شح الإمدادات والمحادثات الأمريكية الإيرانية

2022/02/07 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تأرجحت أسعار النفط صعودا وهبوطا ،اليوم الاثنين، إذ باع بعض المستثمرين لجني الأرباح في حين أبقى البعض الآخر على تفاؤله بدعم ارتفاع الاستهلاك مع استمرار القيود على الامدادات.

وارتفع خام برنت 20 سنتا بما يعادل 0.2 في المئة إلى 93.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:01 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس مستوى 94 دولارا في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ الثالث من أكتوبر 2014.



وتراجع كذلك في التعاملات المبكرة إلى 92.47 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا أو 0.4 في المئة إلى 91.98 دولار للبرميل بعد انخفاضه إلى مستوى 91.35 دولار في وقت سابق من الجلسة التي كان قد ارتفع فيها أيضا إلى 92.73 دولار.

وأعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إعفاء إيران من العقوبات للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي مع دخول المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي المبرم عام 2015 المرحلة النهائية.

ويقول محللون إن أسعار الخام، التي ارتفعت بالفعل بنحو 20 بالمئة هذا العام، من المرجح أن تتجاوز مستوى مئة دولار للبرميل بسبب قوة الطلب العالمي.

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