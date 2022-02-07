2022/02/07 | 17:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، اليوم الاثنين، ان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” رفع الحظر المفروض على النادي بشأن انتقالات اللاعبين.وقال العنكوشي في تصريح لـ”إيرث نيوز”: إن “الاتحاد الدولي لكرة القدم اشعر نادي الديوانية والاتحاد العراقي بكرة القدم برفع الحظر والقيود المسجلة على النادي بشأن الانتقالات وضم اللاعبين”.وبين أن “رسالة […]

ظهرت المقالة الديوانية يتنفس الصعداء بعد رفع حظر “فيفا” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية يتنفس الصعداء بعد رفع حظر “فيفا”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية يتنفس الصعداء بعد رفع حظر “فيفا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).