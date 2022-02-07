العكيلي: غياب الاتفاقات منع الكتل السياسية حضور جلسة البرلمان 

2022/02/07 | 17:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين المحلل السياسي صباح العكيلي، الاثنين، أن الكتل السياسية التي قاطعت جلسة البرلمان هي من تتحمل تداعيات الفترة القادمة ، موضحاً أن جلسة البرلمان اليوم أظهرت الهشاشة الموجودة بين الكتل السياسية وغياب التوافقات والاتفاقات.وقال العكيلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “جلسة البرلمان المعنية برئيس الجمهورية غير مسبوقة وأظهرت هشاشة كبيرة […]

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