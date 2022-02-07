2022/02/07 | 17:26 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
بين المحلل السياسي صباح العكيلي، الاثنين، أن الكتل السياسية التي قاطعت جلسة البرلمان هي من تتحمل تداعيات الفترة القادمة ، موضحاً أن جلسة البرلمان اليوم أظهرت الهشاشة الموجودة بين الكتل السياسية وغياب التوافقات والاتفاقات.
وقال العكيلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “جلسة البرلمان المعنية برئيس الجمهورية غير مسبوقة وأظهرت هشاشة كبيرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العكيلي: غياب الاتفاقات منع الكتل السياسية حضور جلسة البرلمان ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بين المحلل السياسي صباح العكيلي، الاثنين، أن الكتل السياسية التي قاطعت جلسة البرلمان هي من تتحمل تداعيات الفترة القادمة ، موضحاً أن جلسة البرلمان اليوم أظهرت الهشاشة الموجودة بين الكتل السياسية وغياب التوافقات والاتفاقات.
وقال العكيلي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “جلسة البرلمان المعنية برئيس الجمهورية غير مسبوقة وأظهرت هشاشة كبيرة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العكيلي: غياب الاتفاقات منع الكتل السياسية حضور جلسة البرلمان ) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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