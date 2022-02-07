بحضور 58 نائباً.. تفاصيل ما جرى في البرلمان اليوم

2022/02/07 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

عقد مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، جلسته التداولية بحضور 58 نائبا.

وقالت الدائرة الإعلامية في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "مجلس النواب عقد جلسة تداولية برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 58 نائبا ، لمناقشة عدد من القضايا التشريعية والرقابية والتنظيمية"، مضيفا "وفي مستهل الجلسة أدى عادل حاشوش الركابي اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب".

و اكد الحلبوسي بحسب البيان الى ان "المجلس سيشرع بعقد اجتماعات تداولية برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حاكم الزاملي مع قادة الكتل السياسية يوم غد الثلاثاء للتشاور بشأن توزيع النواب على اللجان النيابية للمضي ببدء العمل التشريعي والرقابي" .

و وجه رئيس مجلس النواب بـ"أستضافة وزيري الزراعة والتجارة يوم غد الثلاثاء لمناقشة تأخر توزيع مستحقات الفلاحين والواقع الزراعي على وجه العموم ، فضلا عن استضافة مدير عام دائرة تسجيل الشركات للاطلاع على اعداد العاملين الأجانب والعراقيين في الشركات".

وفي السياق نفسه وجه الحلبوسي "الأمانة العام للمجلس بمخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء للإسراع بأرسال الموازنة الاتحادية ليتسنى للمجلس الشروع بمناقشتها والتصويت عليها".

من ناحيته اشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي انه "بدء من يوم غد الثلاثاء سنعقد اجتماعا مع رؤساء القوى السياسية للتشاور بشأن حسم تشكيل اللجان النيابية بأعتبارها المفصل الأهم والأساس للعمل التشريعي والرقابي لمجلس النواب"، منوها "الاخذ بعين الإعتبار الاختصاص والمهنية والخبرة والكفاءة في تسمية اعضاء اللجان النيابية".

ولفت الزاملي الى ان "قوة مجلس النواب بقوة هيأة رئاسته واعضاءه ودورهم اللازم في تفعيل مهامهم النيابية والرقابية"، مؤكدا على "ضرورة ان تكون هذه الدورة فاعلة ومؤثرة لتحقيق الاصلاح الذي يتطلع اليه الشعب".

من جانبه اوضح نائب رئيس البرلمان شاخوان عبدالله ان "المجلس ماضي بممارسة دوره الرقابي والتشريعي وان مباحثات الكتل السياسية بشأن اختيار رئيس الجمهورية ، لن تؤثر على مجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي المناط به".

كما تناول أعضاء المجلس "مناقشة عدد من القضايا منها تشكيل اللجان النيابية" ، مشددين على "ضرورة اعتماد الكفاءة والاختصاص عند توزيع النواب على اللجان ، فضلا عن مناقشة الواقع الخدمي والأمني في المحافظات"، فيما أكدوا على "ضرورة العمل الجاد على توفير الخدمات للمواطنين والتخفيف من معاناتهم".

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