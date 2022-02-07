الفتح يعلن دخول العراق حالة الفراغ الدستوري ويكشف السبب

2022/02/07 | 17:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت النائب عن تحالف الفتح، مديحة المكصوصي، اليوم الاثنين، عن دخول العراق في فراغ دستوري جراء عدم انعقاد جلسة البرلمان اليوم.

وقالت المكصوصي في حديث لـ (بغداد اليوم ) إن "العراق دخل في فراغ دستوري جراء عدم انعقاد جلسة البرلمان اليوم وعدم تمرير رئيس الجمهورية".

وبينت أنه "على الجهات ان تساوي الأمر لغرض المضي بحكومة قوية ونبتعد عن الفراغ الدستوري".

وأوضجت أن "رئيس البرلمان دستوريا يجب ان يستلم منصب رئيس الجمهورية لسد الفراغ لحين توافق الكتل فيما بينها على منصب الرئيس".

وعن اسباب عدم عقد جلسة البرلمان اليوم لتمرير رئيس الجمهورية بينت المكصوصي أن "عدم التوافق على شخص الرئيس إضافة إلى قرارات المحكمة الاتحادية بحق زيباري جميعها كانت اسباب عدم الانعقاد".

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