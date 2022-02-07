وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لكورونا ومحاليل غسيل الكلى

2022/02/07 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزارة الصحة ، عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر عبر مطار بغداد الدولي ، تضم ( 1،006،200 ) جرعة .واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية ، انه تم توزيع اللقاحات على البرادات المخصصة لنقلها ، حيث انطلقت تلك البرادات بوقت واحد الى نقاط التلقيح في عموم محافظات العراق ،بما فيها اقليم كردستان ".وفي سياق متصل ، أعلنت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية ، عن وصول ٤ شاحنات تحمل محاليل غسيل الكلى عبر المنفذ الشمالي ، وتم انجاز كافة الاجراءات الكمركية بعد وصولها تمهيدا لتسليمها الى الجهات المستفيدة./انتهى5

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