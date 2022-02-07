مسؤول حكومي : ملف الحواجز الكونكريتية في بعقوبة سيغلق هذا العام

2022/02/07 | 17:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اكدت قائمقامية بعقوبة مركز محافظة ديالى :" ان العام الحالي سيشهد اغلاق ملف الحواجز الكونكريتية في المدينة " .وقال عبد الله الحيالي قائمقام بعقوبة لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الجهود الامنية والخدمية اثمرت عن فتح 85% من الطرق المغلقة داخل مدينة بعقوبة ، والتي اغلقت منذ سنوات بسبب الاضطرابات الامنية ".واضاف :" ان انهاء ملف الشوارع المغلقة ورفع الحواجز الكونكريتية مستمر وسيكون العام الحالي عام الحسم في جعل بعقوبة خالية من الحواجز وفق التطورات الامنية ورؤية القيادات الامنية في المحافظة "./انتهى

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