درجال: نتعامل مع مظلوميات الأندية بكل عدالة

2022/02/07 | 17:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبر رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، اليوم الاثنين، أن الاتحاد يتعامل بكل عدالة مع مظلوميات الأندية العراقية.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته “ايرث نيوز”، ان “رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، عدنان درجال، التقى رابطةَ نادي الناصريّة الرياضي في مقر الاتحاد بحضور الأمين العامّ للاتحادِ محمد فرحان”.واضاف ان “رئيس الاتحاد استمع […]

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