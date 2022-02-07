دراسة مثيرة حول تهدئة الأطفال من خلال الأجهزة الذكية

2022/02/07 | 17:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة.كشفت دراسة حديثة عن أن استخدام الأجهزة الذكية مثل الهواتف أو “التابلت” لتهدئة الأطفال يمكن أن يفقدهم قدرة ضرورية في حياتهم المستقبلية.أفادت صحيقة “ديلي ميل” البريطانية بأن الدراسة حذرت من أن تهدئة الطفل عن طريق جعله يشاهد ما يعرض على شاشات تلك الأجهزة قد يفقدهم القدرة على التحكم في عواطفهم وتهدئة أنفسهم، […]

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