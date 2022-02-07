لهذا السبب.. الحلبوسي يوجه باستضافة مدير عام دائرة تسجيل الشركات

2022/02/07 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

اليوم الاثنين، باستضافة مدير عام

دائرة تسجيل الشركات.

وذكرت الدائرة الإعلامية بالمجلس في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان

"الحلبوسي وجه مقرر مجلس النواب والامين

ال

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