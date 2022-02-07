الحلبوسي يقرر استضافة وزيري الزراعة والتجارة غدا الثلاثاء

2022/02/07 | 17:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

يوم غد الثلاثاء، موعداً لاستضافة

وزيري الزراعة والتجارة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن

"رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي،

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