الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بمرور 70 عامًا على توليها العرش

2022/02/07 | 19:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد الاثنين بداية احتفالات الملكة إليزابيث الثانية بيوبيلها البلاتيني، حيث يحيي القصر ذكرى مرور 70 عامًا على توليها العرش.خلال عطلة نهاية الأسبوع، استخدمت الملكة رسالتها بمناسبة اليوبيل الماسي لتعلن أنه عندما يصبح الأمير تشارلز ملكًا، ستحمل كاميلا دوقة كورنوال لقب الملكة.

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