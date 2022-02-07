استثمار واسط تكشف عن فرص استثمارية بـ (3) مجالات

2022/02/07 | 19:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأحصت هيئة استثمار واسط، اليوم الاثنين، عدد الإجازات الممنوحة والمسحوبة، فيما أكدت توفر فررص استثمارية بـ (3) مجالات.وقال رئيس الهيئة علي تركي الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هيئة استثمار واسط منحت 80 إجازة منذ تشكيلها في 2008" مبينا أن "23 اجازة منها سحبت لأسباب مختلفة، منها انسحاب المستثمر من المشروع أو التلكؤ في عمل المشاريع".وأضاف الشمري، أن "الاجازات منحت لمشاريع استثمارية تشمل الجانب الصحي والزراعي"، مؤكدا "طرح مشاريع استثمارية في موقع الهيئة الالكتروني من ضمنها مشاريع مستشفيات، بالاضافة الى مشروعين سكنيين ومشاريع خدمية".وتابع أن "ثقافة الاستثمار حديثة على البلاد، وبعد 2014 بدء العمل بمنح الإجازات الاستثمارية، وبلغت قيمة تنفيذها مليارا و250 مليون دولار"، لافتا الى أن "المشاكل التي تواجه الاستثمار في البلاد عديدة، ومنها تخصيص الأراضي وتأخر الموافقات الرسمية".وأشار إلى أن "مسألة عقارات الدولة واحدة من المشاكل التي تعرقل عملية الاستثمار، حيث إن المستثمر يواجه الكثير من التأخير في ابرام العقد وتسليم الارض".

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