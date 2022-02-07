دون المطالبة بفحص “PCR”.. اليونان تسمح للملقحين بدخول البلاد

2022/02/07 | 20:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سمحت السلطات اليونانية ،اليوم الاثنين، للملقحين الدخول الى البلاد دون المطالبة بفحص (PCR)، ليكون السفر لهذا البلد أكثر سهولة.

وقالت السلطات في بيان لها إن “شهادة تطعيم صالحة معترف بها أوروبيا أصبحت كافية الآن”.

وكانت اليونان قد فرضت متطلبات اختبارات إضافية على المسافرين الملقحين في كانون الأول الماضي للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما انتقدت دول أوروبية أخرى خطوة أثينا الأحادية.

ومازال يتعين على غير الملقحين تقديم نتيجة سلبية لاختبار بي سي ار لمدة لا تزيد عن 72 ساعة أو اختبار الاجسام المضادة لمدة لا تقل عن 24 ساعة.

وهذا ينطبق أيضا على المسافرين الذين لم تعد شهادة ثبوت حصولهم على التطعيم صالحة في بلادهم لأنهم لم يحصلوا على جرعة تنشيطية.

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