سببان وراء لجوء القضاء إلى المكافآت للحصول على المعلومات.. ما هما؟

2022/02/07 | 20:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..كشف محلل السياسي جمعة العطواني ، الاثنين ، عن الأسباب التي دفعت القضاء العراقي لإعلانه عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن اغتيال القاضي احمد القاضي .وقال العطواني لوكالة /المعلومة/، إن” السبب الأول الذي دفع بالقضاء العراقي لإعلانه عن مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن اغتيال القاضي احمد القاضي في محافظة […]

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